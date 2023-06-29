Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Bos Warung Sate Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |19:22 WIB
Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Bos Warung Sate Ditemukan Tewas Bersimbah Darah
TKP penemuan jasad bos sate. (Foto: Jonathan S)
A
A
A

BEKASI - Bos warung sate di Jalan Raya Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi diduga menjadi korban pembunuhan. Jasad korban ditemukan dengan luka tusuk pada bagian tangan dan dada.

“Tergeletak ada darah-darah dan luka di lengan dan dada,” kata warga bernama Nurmaji, Kamis (29/6/2023).

Nurmaji mengaku tidak mengetahui persis soal ihwah kejadian tersebut. Yang jelas, istri dan anak perempuan korbanlah orang yang pertama kali menemukan pelaku.

BACA JUGA:

Bos Warung Sate Diduga Dibunuh, Polisi Sita Sejumlah Barang Bukti 

“Istrinya yang pertama kali menemukan, teriak saat itu. Makanya saya juga kaget,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pemilik warung itu dikenalnya dengan nama Dodo. Menurutnya, Dodo pun sudah lama berjualan sate di warung tersebut.

BACA JUGA:

5 Fakta Polisi Ungkap Pembunuhan Wanita dalam Mobil di Medan, Motifnya Bukan Asmara 

“Wah kalau dia (korban) sudah lama, udah puluhan tahun (buka warung sate). Tinggal sama anak istrinya, orangnya sudah berusia 50-an kali ya,” tutupnya.

Sebelumnya, Mayat pria diduga korban pembunuhan ditemukan di warung sate di Jalan Raya Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Polisi yang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) langsung mengamankan sejumlah barang bukti. 

