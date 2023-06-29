Hewan Kurban Ngamuk hingga Masuk Rumah Warga di Tangerang

TANGERANG - Seekor sapi yang hendak disembelih dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah tiba-tiba mengamuk dan kabur ke perumahan warga.

Sapi yang mengamuk itu merupakan salah hewan kurban yang akan disembelih pada Kamis (29/6/2023) di Lapangan Perumahan Emerald Residence Sepatan, Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang.

Sapi tersebut mengamuk dan langsung berlari tanpa arah hingga menyeruduk panitia. Bahkan, sapi tersebut berlari ke dalam kawasan perumahan warga, hingga masuk ke rumah kosong yang sedang di bangun.

"Jadi awalnya, pas mau disembelih, sapinya ngamuk, sehingga tali tambang yang lagi dipegang panitia pun lepas karena ketarik," jelas Ketua DKM Darussalam, Teguh Prasetiyo.