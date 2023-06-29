Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hewan Kurban Ngamuk hingga Masuk Rumah Warga di Tangerang

Isty Maulidya , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |21:27 WIB
Hewan Kurban <i>Ngamuk</i> hingga Masuk Rumah Warga di Tangerang
Foto: Tangkapan layar
A
A
A

TANGERANG - Seekor sapi yang hendak disembelih dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah tiba-tiba mengamuk dan kabur ke perumahan warga.

Sapi yang mengamuk itu merupakan salah hewan kurban yang akan disembelih pada Kamis (29/6/2023) di Lapangan Perumahan Emerald Residence Sepatan, Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang.

Sapi tersebut mengamuk dan langsung berlari tanpa arah hingga menyeruduk panitia. Bahkan, sapi tersebut berlari ke dalam kawasan perumahan warga, hingga masuk ke rumah kosong yang sedang di bangun.

 BACA JUGA:

"Jadi awalnya, pas mau disembelih, sapinya ngamuk, sehingga tali tambang yang lagi dipegang panitia pun lepas karena ketarik," jelas Ketua DKM Darussalam, Teguh Prasetiyo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement