Polisi Periksa 3 Saksi Kasus Pembunuhan Bos Warung Sate di Bekasi

BEKASI - Polres Metro Bekasi Kota memeriksa sebanyak tiga saksi atas kasus dugaan pembunuhan terhadap pemilik warung sate di kawasan Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Ketiganya diamankan langsung di lokasi kejadian.

“Kami mendapat laporan pukul 13.00 WIB, setelah melakukan olah TKP, kami kemudian mengamankan tiga orang saksi yang ada di TKP,” kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani, Kamis (29/6/2023).

Ketiganya saat ini masih menjalani pemeriksaan dan proses investigasi. Dani mengatakan saksi yang diamankan memiliki hubungan kerabat dengan korban.

“Tiga saksi masih berhubungan keluarga. Diamankan di TKP kejadian,” ungkapnya.

Dani juga membenarkan bahwa korban merupakan pemilik warung sate di kawasan Jalan Raya Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Korban diduga kuat dibunuh menggunakan pisau.

“Ditemukan luka benda sajam, untuk berapa lukanya menunggu dari hasil autopsi,” tutupnya.