Polisi Pastikan Bos Warung Sate di Bekasi Tewas Dibunuh, Ditusuk Pakai Pisau

BEKASI - Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani memastikan pengusaha warung sate yang berada di Jalan Raya Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi merupakan korban pembunuhan. Korban tewas dibunuh menggunakan benda sajam jenis pisau.

Dani mengungkapkan korban merupakan pemilik warung sate bernama WCP (43)-sebelumnya ditulis Dodo-.

BACA JUGA: Polisi Periksa 3 Saksi Kasus Pembunuhan Bos Warung Sate di Bekasi

“Inisial korban WCP. Memang ada korban yang kami temukan luka tusukan,” kata Dani Hamdani, Kamis (29/6/2023).

Polisi belum bisa memastikan berapa luka tusuk yang yang diterima korban. Pihaknya masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

BACA JUGA: Bos Warung Sate Ditemukan Tewas Mengenaskan

“Untuk berapa kali dan dimana aja tusukannya kami masih menunggu pihak kedokteran,” ucap Dani.