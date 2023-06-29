Viral Pertandingan Bola Antar Desa Rusuh di Bogor, Polisi Langsung Hentikan Pertandingan

BOGOR - Beredar video di media sosial kerusuhan dalam pertandingan sepak bola antar desa di wilayah Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Pertandingan tersebut langsung dihentikan oleh aparat keamanan.

Video itu diunggah Instagram @info_bogor_timur. Dalam video tampak sejumlah orang berada di tengah lapangan sepak bola yang ramai penonton.

Terlihat, di tengah lapangan warna warni kepulan asap dari flare yang menyelimuti lapangan. Terdengar pula suara teriakan orang dari arah kerumunan.

Terpisah, Kapolsek Tanjungsari Iptu Rustami membenarkan adanya kerusuhan saat pertandingan sepak bola antar desa di wilayahnya tersebut.

"Iya tadi udah saya berhentikan permainan tidak dilanjutkan," kata Rustami, Kamis (29/6/2023).

Kata dia, kerusuhan itu terjadi antar penonton ketika pertandingan. Sejauh ini, belum ada laporan adanya korban dan penyebab pasti dari kerusuhan tersebut.