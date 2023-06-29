Sedang Asyik Nyate Bareng, Pohon Setinggi 8 Meter Timpa Rumah Warga Cengkareng

JAKARTA - Pohon jenis kenanga tumbang menimpa rumah warga di Jalan Pondok Randu, No.132, RT03/02, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (29/6/2023). Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden itu.

Pemilik rumah, Rohali mengatakan, insiden tak terduga itu terjadi sekitar pukul 18.20 WIB. Saat itu, Ia dan keluarga besar hendak mengolah daging kurban yang baru saja didapat saat momen Idul Adha. Rencananya, daging tersebut akan disate.

"(Pas lagi mau nyate) tahu-tahu ada suara 'gedebuk', kirain karena gempa gitu, eh gak taunya pohon roboh," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis.

Rohali menuturkan, pohon berusia 48 tahun tersebut ternyata menimpa atap rumahnya. Meski demikian, Ia memastikan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

"Langsung hubungi petugas pemadam, minta bantuan untuk mengevakuasi pohon yang roboh itu," ungkapnya.

Perwira Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin PKP) Jakarta Barat Joko Susilo mengatakan, pihaknya kemudian mengerahkan tim penyelamat.