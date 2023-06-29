Polisi Periksa 3 Saksi terkait Pembunuhan Pemilik Warung Sate, 1 Orang Diduga Pelaku

BEKASI - Sebanyak tiga saksi diperiksa atas kasus dugaan pembunuhan terhadap pengusaha warung sate bernama WCP (43) di Jalan Raya Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Satu di antara tiga orang itu diduga kuat merupakan terduga pelaku.

“Saksi yang diamankan tiga orang. Iya satunya termasuk diduga kuat pelaku,” kata Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani, Kamis (29/6/2023).

Seluruh saksi yang diperiksa memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban. Sehingga, pelaku juga diduga merupakan anggota keluarga korban.

“Tiga orang saksi masih mempunyai hubungan keluarga,” tegas Dani.

Dani menambahkan bahwa pelaku pertama kali ditemukan di ruang kamar tidur yang terdapat di warung sate miliknya. Korban tewas akibat luka tusuk senjata tajam jenis pisau.

“Untuk berapa tusuknya masih menunggu dari pihak kedokteran,” tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )