HOME NEWS NASIONAL

Jejak Si Jampang, Jawara Asal Sukabumi yang Tenar di Tanah Betawi

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |05:30 WIB
Jejak Si Jampang, Jawara Asal Sukabumi yang Tenar di Tanah Betawi
Ilustrasi si Jampang (Foto: Laman Pemprov DKI)
A
A
A

JAWARA Betawi Si Jampang, namanya tersohor hingga sekarang. Jampang ternyata lahir di Desa Jampang, Sukabumi Selatan, Jawa Barat.

Sang ayah berasal dari Banten dan ibunya asli Desa Jampang. Sebagaimana dinukil dari situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jampang yang hidup sebatang kara dibesarkan oleh pamannya setelah kedua orangtuanya meninggal akibat sakit. Oleh pamannya, Jampang dibawa ke rumah di wilayah Grogol, Depok.

Saat beranjak beranjak remaja, Jampang diperintahkan pamannya pergi berguru ilmu bela diri silat di sebuah padepokan di Cianjur, Jawa Barat. Guru silat yang mendidik Si Jampang merupakan kenalan dekat pamannya.

Sang paman berpesan agar Jampang serius menimba ilmu bela diri silat agar memiliki ilmu dan bekal hidup di hari mendatang.

"Pang, lu mesti punya kepandaian silat, karena menegakkan kebenaran tanpa kekuatan adalah sia-sia. Lu ikut mamang ke Cianjur. Lu belajar silat di sana ama kenalan mamang," ujar paman dari Jampang.

"Aye (baik), mang. Aye sih pegimane mamang aja gimana baeknye," jawab Jampang dengan penuh rasa hormat.

Halaman:
1 2 3
      
