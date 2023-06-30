BMKG: Gempa M2,9 Guncang Halmahera Barat

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,9 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara, Jumat (30/6/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 00:09 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

BACA JUGA: Puluhan Rumah Warga di Cibinong Bogor Terendam Banjir Malam Ini

"#Gempa Mag:2.9, 30-Jun-2023 00:09:14WIB, Lok:2.30LU, 126.75BT (140 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedlmn:12 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )