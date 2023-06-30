Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ustadz Yusuf Mansur: Pertemuan Anies-Ganjar di Makkah Bawa Kesejukan

Endang Gunawan dan Dedi Prasetia , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |01:37 WIB
Ustadz Yusuf Mansur: Pertemuan Anies-Ganjar di Makkah Bawa Kesejukan
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo (Foto: Ustadz Yusuf Mansur)
MAKKAH - Ustadz Yusuf Mansur mengungkapkan bahwa pertemuan Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Bacapres PDIP Ganjar Pranowo di jamuan makan siang undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Makkah, membawa momen kesejukan.

"Yang jelas saya senang, pertemuan ini begitu damai, kontestasi cinta, saling beradu narasi, gagasan, visi misi ke depannya," ujar ustadz Yusuf Mansur saat ditemui di Makkah, Kamis 29 Juni 2023.

Ia mengatakan bahwa dirinya memenuhi undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan bertemu dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Dalam undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud juga ada Puan Maharani, Prof Nasaruddin Umar, Suharso Monoarfa, Abdul Halim, maupun Ninik Rahayu.

"Saat momen jamuan makan siang, saya duduk di tengah-tengah Mas Anies dan Mas Ganjar. Kami bercerita mengenai lempar jumroh, pembicaraannya bukan politik," kata dia.

