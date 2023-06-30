Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ponpes Al Zaytun Masih Terima Pendaftaran Santri, Begini Respons Mahfud MD

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |04:30 WIB
Ponpes Al Zaytun Masih Terima Pendaftaran Santri, Begini Respons Mahfud MD
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun masih menerima pendaftaran calon santri, meski sedang menghadapi kasus.

"Katanya masih menerima pendaftaran, silahkan terima pendaftaran, karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina," kata Mahfud dalam video wawancara yang diunggah di akun instagram miliknya @mohmahfudmd, Kamis (29/6/2023).

Meski demikian, Mahfud menegaskan, pihak-pihak yang diduga terlibat pelanggaran hukum dalam Ponpes tersebut harus ditindak tegas.

"Tetapi, orangnya yang melakukan pelanggaran pelanggaran hukum harus ditindak secara tegas, sesuai dengan info laporan tentang peristiwa peristiwa konkret sering terjadi di tengah tengah masyarakat," tegasnya.

Mahfud mengatakan, pemerintah bakal melakukan evaluasi administratif terhadap Ponpes Al Zaytun. Evaluasi tersebut berupa kurikulum hingga bagaimana proses mengajar dan mengajar Ponpes tersebut.

"Tindakan administratifnya apa? Melihat penyelenggaraannya melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya dan sebagainya," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
