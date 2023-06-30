BMKG: Gempa M3,0 Guncang Halmahera Timur

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,0 mengguncang Halmahera Timur, Maluku Utara, Jumat (30/6/2023), dini hari.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa tersebut berlangsung pukul 03:02 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data BMKG.

"#Gempa Mag:3.0, 30-Jun-2023 03:02:02WIB, Lok:1.18LU, 128.12BT (43 km BaratDaya HALMAHERATIMUR-MALUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )