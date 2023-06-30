Momen Warga Yogyakarta Rebutan Salaman dengan Jokowi di Malioboro

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menikmati momen libur Idul Adha 1444 Hijriah dengan berkunjung ke salah satu tempat wisata di Yogyakarta yakni Jalan Malioboro pada Kamis, 29 Juni 2023, malam.

Jokowi tampil santai dengan mengenakan kaus lengan panjang warna hijau, melangkahkan kakinya keluar gerbang Istana Kepresidenan Yogyakarta. Suasana Jalan Malioboro yang tengah ramai menjadi makin meriah dengan kedatangan Jokowi.

Masyarakat yang sedang berada di sepanjang Jalan Malioboro pun tampak antusias menyambut Jokowi. Bahkan, beberapa dari mereka pun bersalaman hingga berswafoto bersama Kepala Negara.

"Pak Jokowi, Pak Jokowi," teriak warga disambut lambaian tangan dan senyuman dari Jokowi.

Selain menyapa warga, Jokowi juga tampak membagi-bagikan kaus di sepanjang jalan yang terletak di jantung Kota Yogyakarta tersebut. Tak hanya itu, Jokowi juga sempat melihat pertunjukan para pengamen jalanan yang membawakan lagu "Ojo Dibandingke".

"Bangga, bangga luar biasa. Ing atase kita bisa kedatangan Pak Jokowi itu sangat thank you sekali, matur nuwun sanget," ujar salah satu personel grup musik Candikustik.