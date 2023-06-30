Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Foto dengan Anies dan Ganjar di Makkah, Ustadz Yusuf Mansur: Enggak Ada Politik-politikan

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |07:41 WIB
Foto dengan Anies dan Ganjar di Makkah, Ustadz Yusuf Mansur: Enggak Ada Politik-politikan
Ustadz Yusuf Mansur bersama Ganjar dan Anies (Foto : Instagram)
A
A
A

MAKKAH - Ustadz Yusuf Mansur atau UYM bertemu dengan putra Raja Salman, Pangeran Mohammed Bin Salman di Makkah, Arab Saudi, Kamis (29/6/2023). Tak disangka, pertemuan itu turut dihadiri oleh sejumlah tokoh politik seperti Calon Presiden (Capres) Koali Perubahan, Anies Baswedan dan Capres dari Partai PDIP, Ganjar Pranowo.

Momen pertemuan itu dibagikan oleh UYM dalam sebuah unggahan reels di akun instagram pribadinya, @yusufmansurnews.

"Alhamdulillah baru selesai (pertemuan) diterima oleh Pangeran Mohammed Bin Salman, ayahnya engga ada, tapi diterima dengan sangat luar biasa, salaman satu-satu," ujar UYM dalam unggahannya, dikutip Jumat (30/6/2023).

Masih dalam unggahannya tu, UYM tampak ditemani oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Sambil mengenakan kamera selfie, Ia menyebut sejumlah tokoh politik, hingga Imam Besar Masjid Istiqlal turut diundang di acara pertemuan tersebut.

"Ada Pak Anies, Bu Puan, Pak Ganjar. maasyaaAllah. ada Ketua Dewan Pers, Bu Ninik Rahayu. ada menteri Bappenas, Pak Monoarfa. Ada Menteri Desa, Pak Abdul Halim Iskandar, Kakaknya Cak Imin. ada Dubes Indonesia, Kyai Aziz. Ada Imam Besar Masjid Istiqlal, Kyai Nasar," tulisnya dalam caption.

Pada unggahan selanjutnya, UYM membagikan foto diapit oleh Anies dan Ganjar usai diundang secara resmi oleh Raja Salman.

Halaman:
1 2
      
