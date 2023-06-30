AHY: Semoga Semangat Kurban Tambah Solidaritas Ukhuwah Islamiyah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Shalat Idul Adha 1444H di Masjid Agung Darul Falah Pacitan, Jawa Timur, Kamis 29 Juni 2023.

“Alhamdulillah hari ini kita semua bisa menunaikan ibadah Salat Idul Adha bersama-sama di Masjid Agung Darul Falah Pacitan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat wal’afiat dan hari ini kita semua mendapatkan keberkahan,” ujar AHY.

AHY juga menyampaikan bahwa ia dan istri Anissa Pohan Yudhoyono, beserta keluarga besarnya berbahagia karena bisa menyalurkan hewan kurban untuk diteruskan kepada saudara-saudara yang berhak, khususnya warga Pacitan.

“Semoga ini semua bisa menambah solidaritas Ukhuwah Islamiyah dan juga solidaritas kemanusiaan kita di hari Idul Adha ini,” ucap AHY.

“Mudah-mudahan sekali lagi membawa keberkahan, kebaikan, dan juga kesejahteraan untuk kita semua. Kami juga senantiasa mendoakan semoga Bapak Bupati dan semua yang saat ini memegang amanah, memimpin Pacitan diberikan kesehatan, dan bisa terus memimpin Pacitan, memajukan kabupaten yang kita banggakan ini termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, agar bisa benar-benar diberkahi oleh Allah SWT,” pungkas AHY.

Turut hadir melaksanakan ibadah Salat Ied diantaranya Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji dan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Sartono Hutomo. Bertindak sebagai Imam Shalat Ied Sugiyo selaku Kepala Kantor Kemenag Pacitan dan Khatieb Shalat Ied Sutrisno selaku Ketua PCNU Pacitan.