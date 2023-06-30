Kapolri Ziarah ke TMP Kalibata Jelang HUT ke-77 Bhayangkara, Kenang Nilai Keteladanan Pahlawan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri melakukan ziarah serta tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (30/6/2023) pagi.

Ia menjelaskan, ziarah dan tabur bunga itu merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara. Selain itu, ia berkata, ziarah dan tabur bunga itu merupakan kegiatan rutin tahunan.

"Berziarah ke makam para pendahulu ini merupakan wujud untuk mengenang nilai-nilai perjuangan maupun keteladanan dari seluruh pahlawan Negara Indonesia," ujar Sigit dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023)..

"Sehingga dengan demikian, kita harapkan nilai-nilai keteladanan tersebut menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita dalam menyongsong Hari Bhayangkara yang ke-77," imbuhnya.

Dengan mengenang dan merefleksikan keteladanan serta perjuangan para pahlawan, kata Sigit, itu bisa menjadi semangat untuk seluruh personel Polri dalam menghadapi seluruh tantangan maupun tugas ke depan. Apalagi, sambung Sigit, Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sehingga, kata Sigit, diperlukan kerja keras dari jajaran Kepolisian maupun seluruh elemen masyarakat, untuk terus mengawal nilai persatuan dan kesatuan, demi mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.

"Dan kedepan tentunya kita menghadapi berbagai macam tantangan dan tugas. Termasuk kita akan memasuki tahun politik. Kita juga harus terus mengawal untuk mewujudkan Indonesia maju dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama," ucap Sigit.