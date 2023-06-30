Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ziarah ke TMP Kalibata Jelang HUT ke-77 Bhayangkara, Kenang Nilai Keteladanan Pahlawan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |11:09 WIB
Kapolri Ziarah ke TMP Kalibata Jelang HUT ke-77 Bhayangkara, Kenang Nilai Keteladanan Pahlawan
Kapolri Listyo Sigit Prabowo ziarah ke TMP Kalibata (Foto : Humas Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri melakukan ziarah serta tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (30/6/2023) pagi.

Ia menjelaskan, ziarah dan tabur bunga itu merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara. Selain itu, ia berkata, ziarah dan tabur bunga itu merupakan kegiatan rutin tahunan.

"Berziarah ke makam para pendahulu ini merupakan wujud untuk mengenang nilai-nilai perjuangan maupun keteladanan dari seluruh pahlawan Negara Indonesia," ujar Sigit dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023)..

"Sehingga dengan demikian, kita harapkan nilai-nilai keteladanan tersebut menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita dalam menyongsong Hari Bhayangkara yang ke-77," imbuhnya.

Dengan mengenang dan merefleksikan keteladanan serta perjuangan para pahlawan, kata Sigit, itu bisa menjadi semangat untuk seluruh personel Polri dalam menghadapi seluruh tantangan maupun tugas ke depan. Apalagi, sambung Sigit, Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sehingga, kata Sigit, diperlukan kerja keras dari jajaran Kepolisian maupun seluruh elemen masyarakat, untuk terus mengawal nilai persatuan dan kesatuan, demi mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.

"Dan kedepan tentunya kita menghadapi berbagai macam tantangan dan tugas. Termasuk kita akan memasuki tahun politik. Kita juga harus terus mengawal untuk mewujudkan Indonesia maju dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama," ucap Sigit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement