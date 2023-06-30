Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Saya Enggak Serem Sekarang, Hatinya Lembut

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |13:36 WIB
Prabowo: Saya <i>Enggak Serem</i> Sekarang, Hatinya Lembut
Prabowo Subianto (Foto: MPI/Kemhan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sering kali dianggap sebagai sosok yang meletup-letup dan "menyeramkan".

Namun, jika dibandingkan antara pemilu sebelum-sebelumnya dengan menjelang Pemilu 2024, nampaknya ada perubahan dari Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo justru merasa tidak ada yang berubah sama sekali. Menurutnya, itu hanyalah persepsi publik.

"Saya kok merasa tidak terlalu berubah saya, banyak dulu mungkin persepsinya, persepsinya mungkin, moment di mana media menangkap saya pada saat itu, saya sedang semangat," kata Prabowo, dikutip dari Youtube Najwa Shihab, Jumat (30/6/2023).

Prabowo menjelaskan, latar belakangnya sebagai prajurit TNI membuatnya terbentuk menjadi sosok yang keras. Namun sejatinya, kata Prabowo, ia adalah orang yang lembut.

"Ya begini, saya memang, bagaimana pun riwayat saya sebagaian besar kan sebagai prajurit, sebagai tentara. Prajurit itu, tentara itu hidupnya keras. Saya apalagi lama sekali di pasukan tempur," katanya.

"Jadi persepsinya Prabowo itu keras, Prabowo itu serem, kan saya enggak serem sekarang. Ya kan? Jadi itu masalahnya," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072446/rapat_audiensi_bersama_solidaritas_hakim_indonesia-BwKA_large.jpg
Prabowo Subianto: Ciri Negara Maju Hakim Harus Tak Boleh Dibeli Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072219/prabowo_subianto-qyIj_large.jpg
Janji Prabowo Tekan Kemiskinan Ekstrem: Gelontorkan Bansos hingga Kredit Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036656/kisah-murkanya-jenderal-sintong-panjaitan-ke-prabowo-L77QQ9Vq0X.jpg
Kisah Murkanya Jenderal Sintong Panjaitan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035349/insiden-penembakan-trump-prabowo-tindakan-kekerasan-harus-dikutuk-u2V5dp4oOD.jpeg
Insiden Penembakan Trump, Prabowo: Tindakan Kekerasan Harus Dikutuk!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement