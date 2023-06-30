Prabowo: Saya Enggak Serem Sekarang, Hatinya Lembut

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sering kali dianggap sebagai sosok yang meletup-letup dan "menyeramkan".

Namun, jika dibandingkan antara pemilu sebelum-sebelumnya dengan menjelang Pemilu 2024, nampaknya ada perubahan dari Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo justru merasa tidak ada yang berubah sama sekali. Menurutnya, itu hanyalah persepsi publik.

"Saya kok merasa tidak terlalu berubah saya, banyak dulu mungkin persepsinya, persepsinya mungkin, moment di mana media menangkap saya pada saat itu, saya sedang semangat," kata Prabowo, dikutip dari Youtube Najwa Shihab, Jumat (30/6/2023).

Prabowo menjelaskan, latar belakangnya sebagai prajurit TNI membuatnya terbentuk menjadi sosok yang keras. Namun sejatinya, kata Prabowo, ia adalah orang yang lembut.

"Ya begini, saya memang, bagaimana pun riwayat saya sebagaian besar kan sebagai prajurit, sebagai tentara. Prajurit itu, tentara itu hidupnya keras. Saya apalagi lama sekali di pasukan tempur," katanya.

"Jadi persepsinya Prabowo itu keras, Prabowo itu serem, kan saya enggak serem sekarang. Ya kan? Jadi itu masalahnya," sambungnya.