22 Perwira Tinggi Polri Dapat Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyematkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama ke-22 Perwira Tinggi (Pati) Polri. Tak hanya itu, Kapolri juga menaikan pangkat dalam golongan pati dan kombes sebanyak 69 personel.

"Hari ini, kami menggelar upacara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama diberikan kepada 22 Pati Polri. Sedangkan untuk kenaikan pangkat ke dan dalam Golongan Pati Polri dan Kombes diikuti oleh 69 personel," kata Sigit dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Dengan penganugerahan tanda kehormatan dan kenaikan pangkat tersebut, Sigit berharap, seluruh personel terus memberikan darma bakti terbaik untuk Bangsa, Negara dan institusi Polri.

"Tentunya, tanda kehormatan dan pangkat ini harus diiringi dengan dedikasi dan darma bakti serta motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi Negara dan seluruh masyarakat Indonesia," ujar Sigit.

Menurutnya, dedikasi yang tinggi akan mewujudkan Polri yang semakin dekat dan dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia pun meminta kepada jajaranya untuk terus memberikan dedikasi tinggi

"Terus berikan dedikasi terbaik, demi mewujudkan Polri yang semakin diharapkan dan dicintai oleh masyarakat," ucap Sigit.

Adapun Pati Polri yang mendapatkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama yakni;

- Kabaharkam Polri, Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, S.I.K., M.Si.;

- Pati Polda Kalbar, Irjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M.;