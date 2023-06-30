Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

22 Perwira Tinggi Polri Dapat Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |13:48 WIB
22 Perwira Tinggi Polri Dapat Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berikan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyematkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama ke-22 Perwira Tinggi (Pati) Polri. Tak hanya itu, Kapolri juga menaikan pangkat dalam golongan pati dan kombes sebanyak 69 personel.

"Hari ini, kami menggelar upacara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama diberikan kepada 22 Pati Polri. Sedangkan untuk kenaikan pangkat ke dan dalam Golongan Pati Polri dan Kombes diikuti oleh 69 personel," kata Sigit dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Dengan penganugerahan tanda kehormatan dan kenaikan pangkat tersebut, Sigit berharap, seluruh personel terus memberikan darma bakti terbaik untuk Bangsa, Negara dan institusi Polri.

"Tentunya, tanda kehormatan dan pangkat ini harus diiringi dengan dedikasi dan darma bakti serta motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi Negara dan seluruh masyarakat Indonesia," ujar Sigit.

Menurutnya, dedikasi yang tinggi akan mewujudkan Polri yang semakin dekat dan dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia pun meminta kepada jajaranya untuk terus memberikan dedikasi tinggi

"Terus berikan dedikasi terbaik, demi mewujudkan Polri yang semakin diharapkan dan dicintai oleh masyarakat," ucap Sigit.

Adapun Pati Polri yang mendapatkan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama yakni;

- Kabaharkam Polri, Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, S.I.K., M.Si.;

- Pati Polda Kalbar, Irjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M.;

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement