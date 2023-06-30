Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Libur Idul Adha, Jasa Marga Catat 536 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |13:56 WIB
Libur Idul Adha, Jasa Marga Catat 536 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek
A
A
A

JAKARTA - Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana mengatakan ada sebanyak 536.240 kendaraan yang keluar Jabodetabek pada H-2 s.d Hari Raya Iduladha 1444H/2023 yang jatuh pada periode Selasa-Kamis, 27-29 Juni 2023.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).

"Total volume lalin yang keluar wilayah Jabotabek ini naik 35,52% jika dibandingkan lalin normal," kata Lisye dalam keterangannya, Jumat (30/6/2022).

Untuk distribusi lalu lintas keluar Jabotabek yang menuju ke tiga arah yaitu mayoritas sebanyak 279.111 kendaraan (52,05%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 142.920 kendaraan (26,65%) menuju arah Barat (Merak), dan 114.209 kendaraan (21,30%) menuju arah Selatan (Puncak). Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

Sementara itu, lalin keluar Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek,kata dia naik sebesar 85,22% dari lalin normal dengan jumlah 149.466 kendaraan.

Halaman:
1 2
      
