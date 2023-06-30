Kecam Pembakaran Alquran, MUI ke Dubes Swedia: Tangkap Pelaku!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim meminta pelaku pembakaran Alquran di Swedia segera ditangkap.

Sebab, menurutnya pembakaran tersebut bukan hanya menyangkut umat Islam minoritas di Swedia, akan tetapi ini menyangkut semua orang Islam di dunia.

"Sehubungan dengan itu saya minta Duta Besar Swedia untuk Indonesia memberikan penjelasan secara baik dan menyatakan niat baiknya untuk menangkap orang-orang jahat. Seperti Paludan sekaligus memberikan jaminan tidak ada lagi orang atau kelompok-kelompok pembenci agama ini di masa mendatang,"kata Sudarnoto dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Pihaknya menambahkan, Pemerintah Swedia seharusnya mengerti betul bagaimana membangun iklim demokrasi, pertama, yang benar-benar memberikan jaminan kepada semua orang untuk beragama dan berkeyakinan. Kedua, mendorong masyarakat bersikap toleran terhadap semua agama dan kelompok agama yang lain.

Ketiga, mendorong kerukunan dan kerja sama antar agama dan budaya. Sehingga Negara-negara Barat seperti Swedia, kata Sudarnoto harus berubah cara pandangnya.

"Jika tidak, kepercayaan internasional, terutama dari negara-negara anggauta OKI seperti Indonesia, akan merosot," katanya.