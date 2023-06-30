Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sebut Dirinya Lembut dan Gampang Terharu, Paling Tak Bisa Lihat Penderitaan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |14:41 WIB
Prabowo Sebut Dirinya Lembut dan Gampang Terharu, Paling Tak Bisa Lihat Penderitaan
Prabowo Subianto (Foto Tim Media Prabowo)
JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan di balik penilaian orang tentang dirinya yang tegas, ia adalah sosok yang lembut.

Hal tersebut dikatakan Prabowo saat menghadiri program 'Mata Najwa' yang tayang di kanal YouTube milik jurnalis senior, Najwa Shihab, Jumat (30/6).

Pada moment tersebut, Najwa meminta tanggapan Prabowo atas persepsi masyarakat tersebut. Nana, sapaan akrab jurnalis tersebut, mengatakan Prabowo lekat dengan kesan keras dan meletup-letup.

Menjawab pertanyaan itu, Prabowo memaklumi kesan tersebut. Ia mengatakan kehidupan sebagai prajurit barangkali membuatnya terlihat tegas dan keras, namun ia memastikan hal itu tidak sepenuhnya mewakili karakternya.

"Bagaimana pun, riwayat saya kan sebagai prajurit, tentara. Prajurit itu, tentara itu, hidupnya keras. Saya apalagi lama sekali di pasukan tempur," kata Prabowo.

"Jadi mungkin persepsinya Prabowo itu keras, Prabowo itu seram. Kan, saya enggak serem sekarang, ya kan?" jawab Prabowo disambut riuh penonton.

"Jadi, Prabowo yang asli itu, enggak seram?" ujar Nana.

"Iya, enggak seram," tutur Prabowo.

"Lembut hati? Kalem?" tanya Nana.

"Sangat lembut," jawab Prabowo, disambut riuh penonton.

