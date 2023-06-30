Selain Portal Berita, Kini Okezone Hadir dalam Platfom Okezone TV dan Okezone Radio

JAKARTA - Okezone.com bertransformasi untuk memberikan sajian informasi kepada masyarakat dengan lebih variatif.

Transformasi Okezone.com tidak hanya menjadikan portal berita semata. Portal berita online ini juga akan diperkuat dengan menghadirkan Okezone TV dan Okezone Radio.

Okezone TV hadir di Channel 90 MNC Vision, Channel 90 MNC Play dan Vision+ Apps. Sementara Okezone Radio hadir di dua kota, yakni di Jakarta dengan frekuensi 88,4 FM dan Bandung dengan frekuensi 89,7 FM.

Untuk itu, Okezone Group siap memberikan program-program unggulan yang menarik usai bertransformasi pada 1 Juli 2023.

Chief Operating Officer (COO) Okezone Group Yadi Hendriana mengatakan, Okezone.com akan terus melakukan langkah strategis yang sifatnya terus bertumbuh untuk memperkuat positioning.