Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain Portal Berita, Kini Okezone Hadir dalam Platfom Okezone TV dan Okezone Radio

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |15:29 WIB
Selain Portal Berita, Kini Okezone Hadir dalam Platfom Okezone TV dan Okezone Radio
A
A
A

JAKARTA - Okezone.com bertransformasi untuk memberikan sajian informasi kepada masyarakat dengan lebih variatif.

Transformasi Okezone.com tidak hanya menjadikan portal berita semata. Portal berita online ini juga akan diperkuat dengan menghadirkan Okezone TV dan Okezone Radio.

Okezone TV hadir di Channel 90 MNC Vision, Channel 90 MNC Play dan Vision+ Apps. Sementara Okezone Radio hadir di dua kota, yakni di Jakarta dengan frekuensi 88,4 FM dan Bandung dengan frekuensi 89,7 FM.

Untuk itu, Okezone Group siap memberikan program-program unggulan yang menarik usai bertransformasi pada 1 Juli 2023.

Chief Operating Officer (COO) Okezone Group Yadi Hendriana mengatakan, Okezone.com akan terus melakukan langkah strategis yang sifatnya terus bertumbuh untuk memperkuat positioning.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/65/3173773//rektor_untar-62dX_large.jpg
Teknologi AI Jangan Disalahgunakan Mahasiswa untuk Copy-Paste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172760//superbrands-Uqju_large.jpg
Superbrands Kembali Beri Penghargaan 58 Merek, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172757//wapimred_okezone_bernadheta_butet_dhaniar_ginting-iIGp_large.jpg
Okezone dan iNews Raih Penghargaan Superbrands Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167107//daily_buzz-IWBd_large.jpeg
Presiden Prabowo Blak-blakan Lawan Mafia Demo, Siapa? Tonton di The Daily Buzz Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166723//kreasi_anak-giam_large.jpg
Dik Doank Yakin Kreasi Anak untuk Negeri Perkuat Kedekatan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166678//kreasi_anak-ReDC_large.jpg
Kreasi Anak untuk Negeri dan Meet & Greet KIKO, Ajak Anak-Anak Berimajinasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement