Perjuangan Rama, Bocah SD Menunggu Berjam-jam di Depan Gedung Agung demi Bertemu Jokowi

YOGYAKARTA - Sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi magnet bagi sebagian warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mereka berusaha untuk bertemu dengan Presiden Jokowi ketika masih berada di Gedung Agung.

Termasuk, Muhammad Nuruslan Ramadhan bocah berumur 11 tahun Umbulharjo Kota Yogyakarta ini. Dia nekat pergi sendirian ke Gedung Agung untuk bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia ini.

Kamis 29 Juni 2023 kemarin, dia mengaku sudah datang ke Gedung Agung untuk bertemu dan foto bersama dengan Jokowi. Namun, upayanya gagal karena belum mendapatkan kesempatan.

"Saya kemarin nunggu sampai jam 2 (14.00) ternyata tidak ketemu," kata anak pedagang angkringan ini.

Karena hingga siang tak jua bertemu Presiden Jokowi, bocah ini memilih pulang. Untuk pulang pergi, dia mengandalkan sepeda ontel pemberian orangtuanya. Meski melewati jalanan yang cukup ramai, namun dia tidak takut.

Rasa penasaran masih menyergapnya, pada Jumat (30/6/2023) pagi, bocah kelas VI SD Golo Kota Yogyakarta ini kembali datang ke Gedung Agung. Jumat pagi, dia terlihat duduk seorang diri di bawah pohon beringin. Ia memandangi suasana Gedung Agung Yogyakarta yang tampak sepi.

"Saya dapat info dari HP (handphone). Saya ke sini mau ketemu Pak Jokowi," tambahnya.