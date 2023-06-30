Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Senin, Bareskrim Bakal Klarifikasi Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |15:54 WIB
Senin, Bareskrim Bakal Klarifikasi Pimpinan Ponpes Al Zaytun
JAKARTA - Bareskrim Polri akan memanggil pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang pada Senin (3/7/2023) esok. Sedianya, ia akan diklarifikasi sebagai terlapor atas kasus dugaan penistaan agama.

"Al Zaytun kemungkinan hari Senin akan dipanggil klarifikasi," kata Kabareskrim Komjen Agus Andrianto kepada awak media (30/6).

Tak hanya memanggil, Agus menyampaikan, pihakmya melalui Direktorat Tindakan Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut.

"Kemungkinan kalau (Panji Gumilang) tidak hadir Direktur Tindak Pidana Umum akan melakukan gelar perkara. Mudah-mudahan dari hasil gelar perkara tersebut apakah perkara tersebut bisa naik ke penyidikan atau tidak," katanya.

Sebelumnya, Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada, Jumat 23 Juni 2023 atas dugaan penistaan agama.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
