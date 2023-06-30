26 Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang pada 1 Juli 2023

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat di 29 wilayah Indonesia pada Sabtu, 1 Juli 2023.

BMKG menyatakan, hal ini dipengaruhi adanya sirkulasi siklonik terpantau berada di Samudra Hindia barat Bengkulu dan di NTT. Ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) memanjang dari Samudra Hindia barat Banten dan Lampung hingga barat Bengkulu dan dari Samudra Hindia hingga NTB, serta daerah pertemuan angin (konfluensi) di Perairan barat Bengkulu dan Perairan utara NTT.

“Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut,” demikian keterangan resmi BMKG, Jumat (30/6/2023).

Sementara itu, daerah konvergensi lain terpantau memanjang dari Laut Andaman hingga Teluk Thailand, dari Aceh hingga Semenanjung Malaysia, di Laut China Selatan, dari Kep. Bangka Belitung hingga Laut Natuna, dari Selat Karimata dan Kalimantan Timur hingga Laut China Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Selat Makassar, dan dari Papua hingga Papua Barat.

“Daerah konfluensi lain juga terpantau berada di Riau, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut,” katanya.