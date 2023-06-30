Tingkat Urbanisasi Masuk Kategori Tinggi, Kemendagri: 1 dari 3 Warga Desa Ingin ke Kota

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan perpindahan masyarakat dari desa ke kota atau urbanisasi saat ini masuk kategori tinggi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan satu dari tiga masyarakat desa ingin ke kota.

Suhajar mengatakan, tingginya perpindahan masyarakat ke kota membuat camat harus mencari cara bagaimana menyejahterakan masyarakat di desa. Hal ini disampaikan Suhajar pada Rakernas Camat dalam Mendukung Pelaksanaan Tahapan Pemilu-Pilkada 2024.

“Kalau ditanya dengan rakyat pedesaan ternyata 1 dari 3 masyarakat desa ingin pindah ke kota. Ini harus disadari oleh camat, karena camat akan kehilangan penduduknya nanti sepertiga,” kata Suhajar dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/6/2023).

Dia menjelaskan, salah satu alasan orang meninggalkan desa adalah karena di desa susah mencari kemakmuran. Masyarakat masih menganggap mencari pekerjaan di desa masih sulit, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya masih kurang. Hal ini menjadi pertanyaan besar dan tanggung jawab para camat di lapangan agar masyarakat bisa bertahan di desa.

“Usahakan mereka untuk tetap bertahan di desa karena mereka merasa bahagia tinggal di desa, kalau mereka ingin pindah berarti mereka merasa tidak bahagia di desa yang Bapak dan Ibu pimpin,” ujarnya.

Suhajar menyebutkan berbagai jenis pekerjaan di desa yang masih sangat dibutuhkan, seperti petani atau berkebun. Hal ini juga untuk menjawab tantangan pengelolaan urbanisasi yang belum optimal. Sebab, dia menekankan, ketika desa tidak dikembangkan, maka masyarakat desa akan berbondong-bondong ke kota. Desa menjadi kosong sebagaimana yang terjadi di Jepang.