JAKARTA - Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati menyatakan masyarakat harus lebih waspada terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terus berkembang.

Terbaru, salah satu politeknik di Sumatera Barat diduga terlibat TPPO dengan modus magang ke Jepang dan dijerumuskan menjadi butuh dengan jam kerja yang tidak masuk akal di sana.

"Partai Perindo meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus perdagangan orang di salah satu politeknik di Sumatera Barat. Hal tersebut perlu dilakukan agar semua yang terlibat dapat di proses secara hukum," kata Ike, Jumat (30/6/2023).

Ike Julies Tiati meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan untuk mengevaluasi seluruh politeknik atau sekolah vokasi yang menyelenggarakan program magang ke luar negeri.

Politisi Partai Perindo menyebutkan, hal itu sebagai upaya pencegahan agar kasus peradangan orang berkedok program magang tidak terjadi lagi di kemudian hari.