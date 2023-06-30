Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TPPO Bermodus Magang Luar Negeri, Ike Julies Tiati: Pemerintah Perlu Gerak Cepat

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |16:30 WIB
TPPO Bermodus Magang Luar Negeri, Ike Julies Tiati: Pemerintah Perlu Gerak Cepat
JAKARTA - Juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati menyatakan masyarakat harus lebih waspada terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terus berkembang.

Terbaru, salah satu politeknik di Sumatera Barat diduga terlibat TPPO dengan modus magang ke Jepang dan dijerumuskan menjadi butuh dengan jam kerja yang tidak masuk akal di sana.

"Partai Perindo meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus perdagangan orang di salah satu politeknik di Sumatera Barat. Hal tersebut perlu dilakukan agar semua yang terlibat dapat di proses secara hukum," kata Ike, Jumat (30/6/2023).

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan _news anchor_ dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan untuk mengevaluasi seluruh politeknik atau sekolah vokasi yang menyelenggarakan program magang ke luar negeri.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu--menyebutkan, hal itu sebagai upaya pencegahan agar kasus peradangan orang berkedok program magang tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Halaman:
1 2
      
