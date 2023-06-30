Timnas Tampil di Piala Dunia U-17 Lewat Jalur Tuan Rumah, Effendi Syahputra: Manfaatkan Semaksimal Mungkin

JAKARTA - Indonesia akhirnya menjadi peserta di ajang Piala Dunia U-17 untuk pertama kalinya setelah selalu gagal dalam kualifikasi.

Diketahui, Indonesia mendapatkan tiket untuk tampil di Piala Dunia U-17 lewat jalur tuan rumah.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyatakan, Indonesia mampu menjadi peserta Piala Dunia U-17 merupakan sejarah untuk sepak bola Tanah Air.

"Momentum langka dan bersejarah ini harus mampu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh PSSI, ini momen untuk unjuk diri ke dunia bahwa Indonesia adalah negara sepak bola, tidak hanya dalam soal suporter tapi memiliki tim yang bersaing," kata Effendi, Jumat (30/6/2023).

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu-- untuk mampu berbicara banyak di kancah kontinental itu tentunya harus diisi oleh pemain berkualitas.