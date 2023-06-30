Gempa M4,1 Guncang Kebumen Jawa Tengah

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,1 mengguncang Kebumen, Jawa Tengah (Jateng), Jumat 30 Juni 2023, pukul 16.26 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 37 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 96 km barat daya Kebumen Jawa Tengah pada koordinat 8.53 Lintang Selatan – 109.52 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.1, 30-Jun-2023 16:26:57 WIB, Lok:8.53LS, 109.52BT (96 km BaratDaya KEBUMEN-JATENG), Kedalaman:37 Km BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

(Arief Setyadi )