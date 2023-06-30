Yusuf Lakaseng: Ganjar dan Anies Akrab di Makkah, Harus Jadi Teladan Pendukungnya

JAKARTA - Dua bakal calon presiden (bacapres) Pemilu 2024, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berbarengan menemui putra Raja Salman, Pangeran Mohammed Bin Salman (MBS) di sela-sela melaksanakan ibadah haji.

Kedua orang yang akan bersaing menuju presiden RI itu, nampak satu meja dengan beberapa tokoh dari Indonesia.

Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng menyatakan para calon presiden meski sedang berkontestasi namun harus tetap bisa duduk satu meja dengan penuh keakraban.

"Mereka harus naik kelas, dari politisi menjadi negarawan," kata Lakaseng, Jumat (30/6/2023).

Yusuf Lakaseng --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu-- menyebutkan, kompetitor politik bukan untuk dijadikan musuh, namun seharusnya dijadikan sebagai cerminan kekurangan diri sendiri.

Politisi Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- menyebutkan, keakraban Ganjar-Anies menjelang kontestasi politik harus menjadi tauladan masyarakat Indonesia. Khususnya, pendukung dari kedua belah pihak.