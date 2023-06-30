Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Elektabilitas Meningkat Signifikan, Erick Thohir Cawapres Pilihan Masyarakat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |17:09 WIB
Elektabilitas Meningkat Signifikan, Erick Thohir Cawapres Pilihan Masyarakat
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyatakan Menteri BUMN Erick Thohir merupakan calon wakil presiden pilihan masyarakat.

Hal itu terekam dari elektabilitas Ketua Umum (Ketum) PSSI yang meningkat secara signifikan dari berbagai hasil lembaga survei.

“Ya kita tahu Erick Thohir di beberapa lembaga survei elektabilitasnya paling tinggi dan paling bagus dibandingkan kandidat yang lain,” kata Ujang.

Selain memiliki elektabilitas tinggi, pemimpin andalan dan kepercayaan Presiden Jokowi itu mempunyai potensi memberikan dukungan elektoral kepada calon presiden (capres) pada pesta demokrasi tahun depan. Potensi ini juga dapat meningkatkan peluang menang dari pasangan Erick Thohir di Pilpres 2024 mendatang.

“Artinya dia punya potensi bisa kuat bisa menjadi faktor penentu kemenangan jika bersanding dengan siapapun,” ucap Ujang.

Ia kemudian menjelaskan Erick Thohir terbukti mampu memberikan dukungan elektoral kepada capres yang akan maju pada Pilpres 2024, termasuk kepada Prabowo Subianto. Ujang menambahkan kombinasi Prabowo Subianto-Erick Thohir akan menjadi pasangan kuat.

“Termasuk ia bersanding dengan Pak Prabowo itu menjadi pasangan kuat ya, untuk bisa bersaing melawan politik lainnya,” terang Ujang.

Halaman:
1 2
      
