Dijamu Raja Arab Saudi, Ganjar Justru Unggah Pertemuan dengan Kaisar Jepang

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan duduk satu meja di jamuan makan siang atas undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Makkah, Kamis 29 Juni 2023. Momen tersebut jadi hangat dibincangkan publik lantaran keduanya sebagai Bakal Capres pada Pilpres 2024.

Foto Ganjar dan Anies jadi perbicangan usai Ustadz Yusuf Mansur yang juga hadir pada acara tersebut, mengunggahnya ke Instagram pribadinya. “Momen super langka kalau buat saya pribadi. makan di Jamuan Raja, izin Allah, Sang Maha Raja Diraja. diapit Pak @aniesbaswedan dan Pak @ganjar_pranowo,” ujar Yusuf Mansur dalam unggahannya di Instagram

Yusuf Mansur mengatakan, tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan tersebut. "Saat momen jamuan makan siang, saya duduk ditengah-tengah Mas Anies dan Mas Ganjar. Kami bercerita mengenai lempar jumrah, pembicaraannya bukan politik," ujar Yusuf Mansur.

Dari pertemuan keduanya dengan sang raja, terdapat perbedaan respons antara kedua bakal calon presiden tersebut di media sosial.

Ganjar Pranowo tidak mengunggah kegiatan apapun yang berhubungan dengan ibadah haji yang ia lakukan, di media sosialnya.

Unggahan terbarunya, justru saat bertemu dengan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito yang berlangsung pekan lalu, di mana ia berbincang soal program di Jawa Tengah.

"Penghormatan terbaik adalah penghormatan yang kita berikan terhadap budaya. Baik itu budaya negara lain terlebih budaya kita sendiri. Karena itulah cermin karakter kita sebagai bangsa dan negara," tulis Ganjar seperti dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat (30/3/2023).

Sementara Anies Baswedan, mengabadikan pertemuannya dengan mengunggah foto dengan sang pangeran Mohammed bin Salman di media sosial pribadinya.

“Saat berjumpa dengan Putera Mahkota Pangeran MBS, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan untuk bisa berangkat haji atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi dan atas pelayanan yang luar biasa selama tinggal di Makkah ini," tulis Anies dalam caption yang ditkutip dari akun Instagramnya.