Gempa M5,3 Guncang Banggai Kepulauan Sulteng

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,3 mengguncang Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (Sulteng) Jumat 30 Juni 2023, pukul 17.37 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 10 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 105 km barat laut Banggai Kepulauan Sulteng pada koordinat 0.60 Lintang Selatan – 122.40 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.4, 30-Jun-2023 17:37:32WIB, Lok:0.60LS, 122.40BT (105 km BaratLaut BANGGAIKEP-SULTENG), Kedlmn:10 Km BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

(Arief Setyadi )