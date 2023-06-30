Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara, Laksamana Yudo : Sinergi TNI-Polri Terus Berlanjut dan Semakin Kuat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |18:03 WIB
Ucapkan Selamat HUT Bhayangkara, Laksamana Yudo : Sinergi TNI-Polri Terus Berlanjut dan Semakin Kuat
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Bhayangkara. Dengan bertambah usia Korps Bhayangkara, ia berharap, sinergi TNI-Polri dapat terus terjaga.

"Mewakili prajurit TNI, saya ucapkan selamat hari Bhayangkara ke-77. Harapan kami, dengan ulang tahun ke-77 ini, sinergi TNI-Polri dapat terus berlanjut dan semakin kuat dengan hadapi Pemilu 2024," tutur Yudo saat ditemui di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat (30/6/2023).

Dengan sinergi dan soliditas TNI-Polri, Yudo meyakini, pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman.

Yudo mengapresiasi program Polri yang telah merevitalisasi 77 situs budaya dan agama. Ia berharap, jajaran Polri dan Forkompimda dapat menjaga situs bersejarah yang ada.

"Karena saya yakin situs ini merupakan peninggalan sejarah yang sangat bermanfaat dan mungkin banyak belum diketahui oleh generasi penerus kita," ujar Yudo.

"Sehingga dengan tadi direvitalisasi dan dirawat, tentunya generasi penerus akan tahu bahwa itu menjadi bagian sejarah yang tentunya bisa bertahan sampai saat ini," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
