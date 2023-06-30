Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,3 Guncang Banggai, Dirasakan hingga Luwuk

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |18:20 WIB
Gempa M5,3 Guncang Banggai, Dirasakan hingga Luwuk
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, pada Jumat (30/6/2023). Gempa dilaporkan terjadi pada pukul 17.37 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pusat gempa berada di laut 13 kilometer barat laut Banggai Kepulauan, dengan kedalaman 10 kilometer.

"#Gempa (UPDATE) Mag:5.3, 30-Jun-23 17:37:31 WIB, Lok:0.59 LS, 122.44 BT (Pusat gempa berada dilaut 103Km BaratLaut Banggai Kepulauan), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) III Luwuk, II Bungku," demikian dikutip dari akun Twitter @infoBMKG.

Gempa dirasakan cukup kuat dengan skala MMI III di Kecamatan Luwuk dan skala MMI II di Bungku. Tapi, belum ada laporan terkini terkait dampak dari gempa tersebut.

BMKG mengimbau masyarakat daerah sekitar Luwuk dan Bungku diminta untuk tetap waspada terhadap gempa susulan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Bumi gempa
