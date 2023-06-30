Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Hari Bhayangkara, Kasus Dito Mahendra Masih Jadi Pekerjaan Rumah Polri

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |18:24 WIB
Jelang Hari Bhayangkara, Kasus Dito Mahendra Masih Jadi Pekerjaan Rumah Polri
Dito Mahendra (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka kepemilikan senjata api (senpi) ilegal Dito Mahendra hingga kini tak kunjung ditangkap. Kasus ini menjadi tantangan bagi Polri jelang HUT ke-77 Bhayangkara.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan, penangkapan Dito Mahendra penting dilakukan. Selain untuk penegakan hukum, ini juga untuk menjaga citra Polri agar tidak rusak.

"Ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian RI yang tanggal 1 Juli 2023 besok merayakan HUT ke-77 Bhayangkara," kata Hari Purwanto kepada wartawan, Jumat (30/6/2023).

Jika Dito tidak segera ditangkap, Presisi Polri bisa dianggap slogan belaka. Meningat kalimat 'Keadilan' ada dalam slogan dan program 'Presisi' yakni Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan.

"Jika persoalan Dito Mahendra saja tidak cepat diungkap, 'Presisi Polri' bisa dianggap tumpul hanya berupa slogan belaka," ujarnya.

Seperti diketahui, Dito Mahendra masih dalam pengejaran Polri sebagaimana diungkap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro beberapa waktu lalu.

"Sampai dengan hari ini penyidik tidak gentar untuk menangkap Dito Mahendra. Anggota kami di lapangan terus mencari," kata Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 27 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement