HOME NEWS NASIONAL

Pembebasan Pilot Susi Air, Panglima TNI: Kita Kerahkan Tokoh untuk Negosiasi

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |19:01 WIB
Pembebasan Pilot Susi Air, Panglima TNI: Kita Kerahkan Tokoh untuk Negosiasi
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah bahwa 1 Juli 2023 merupakan tenggat waktu atau hari terakhir negosiasi antara pemerintah dan kelompok kriminal bersenjata (KKB), terkait pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Merthens.

Yudo menjelaskan, tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam proses negosiasi. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu pun telah memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Agus Suhardi dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Izak Pangemanan untuk terus melakukan negosiasi.

"Ya tenggat waktunya enggak bisa tentukan, yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi," kata Yudo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/6/2023).

Yudo menjelaskan, negosiasi tetap dilakukan pemerintah setempat melalui para tokoh agama, tokoh masyarakat. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk bersabar menunggu proses penyelamatan sang pilot.

"Ya kita tidak mau berhadap dengan tadi, kekerasan senjata karena nanti dampaknya pasti pada masyarakat. Sehingga kita tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang untuk melaksanakan negosiasi," katanya.

Sebelumnya dikabarkan, pimpinan KKB yakni Egianus Kogoya mengatakan bahwa pihaknya memberikan waktu kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi hingga 1 juli 2023.

(Khafid Mardiyansyah)

      
