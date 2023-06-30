Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,4 Guncang Bantul, Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |20:07 WIB
Gempa M6,4 Guncang Bantul, Tak Berpotensi Tsunami
Illustrasi (foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,4 mengguncang Bantul Yogyakarta, Jumat 30 Juni 2023, pukul 19.57 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 25 kilometer.

Sementara itu, pusat gempa berada di 86 km barat daya Bantul DIY pada koordinat 8.63 Lintang Selatan – 110.08 Bujur Timur.

“Gempa Mag:6.4, 30-Jun-23 19:57:43 WIB, Lok:8.63 LS,110.08 BT (86 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:25 Km, tdk berpotensi tsunami BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
Yogya Gempa Gempa Yogya gempa
