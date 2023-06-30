Gempa Yogyakarta M6,4, Diawali Suara Gemuruh

, Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |20:12 WIB

BANTUL - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,4 yang mengguncang Bantul, Yogyakarta diawali dengan suara gemuruh.

Gempa tersebut pun membuat warga panik.

"Gempa diawali dengan suara gemuruh. Kemudian bangunan terasa bergetar kencang. Tak urung warga pun berhamburan keluar rumah," kata warga Wedomartani, Ngemplak, Sleman

Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menjelaskan bahwa gempa tersebut terjadi pada Jumat (30/1/2023) pukul 19.57 WIB.

"Kedalaman 25 kilometer," kata BMKG dalam unggahan di media sosialnya.

BMKG juga mengonfirmasi gempa ini tak berpotensi tsunami

(Khafid Mardiyansyah)