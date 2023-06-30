Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Yogyakarta M6,4 Buat Warga Berhamburan Keluar Rumah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |20:17 WIB
Gempa Yogyakarta M6,4 Buat Warga Berhamburan Keluar Rumah
Kepanikan warga akan Gempa Bantul (Foto: Okezone)
A
A
A

BANTUL - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,4 yang mengguncang Bantul, Yogyakarta membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah.

Salah satu warga Wedomartani, Ngemplak, Sleman menjelaskan Gempa tersebut pun membuat warga panik.

"Gempa diawali dengan suara gemuruh. Kemudian bangunan terasa bergetar kencang. Tak urung warga pun berhamburan keluar rumah," katanya.

Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menjelaskan bahwa gempa tersebut terjadi pada Jumat (30/1/2023) pukul 19.57 WIB.

"Kedalaman 25 kilometer," kata BMKG dalam unggahan di media sosialnya.

BMKG juga mengonfirmasi gempa ini tak berpotensi tsunami

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Gempa Bumi Gempa Bantul gempa
