Gempa Yogyakarta M6,4 Buat Warga Berhamburan Keluar Rumah

BANTUL - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,4 yang mengguncang Bantul, Yogyakarta membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah.

Salah satu warga Wedomartani, Ngemplak, Sleman menjelaskan Gempa tersebut pun membuat warga panik.

"Gempa diawali dengan suara gemuruh. Kemudian bangunan terasa bergetar kencang. Tak urung warga pun berhamburan keluar rumah," katanya.

Diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menjelaskan bahwa gempa tersebut terjadi pada Jumat (30/1/2023) pukul 19.57 WIB.

"Kedalaman 25 kilometer," kata BMKG dalam unggahan di media sosialnya.

BMKG juga mengonfirmasi gempa ini tak berpotensi tsunami

(Khafid Mardiyansyah)