Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Yogyakarta, BMKG: Waspadai Gempa Susulan

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 6,4 mengguncang daerah Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (30/6/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 19.57 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berada di 94 kilometer barat daya Bantul, DIY. Adapun, kedalaman gempa 12 kilometer di bawah permukaan laut.

"#Gempa Mag:6.4, 30-Jun-2023 19:57:41WIB, Lok:8.70LS, 110.06BT (94 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:12 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun resmi Twitter @infoBMKG.

BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Namun, masyarakat di sekitaran Yogya dan Bantul diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

Belum diketahui ada tidaknya dampak dari gempa yang cukup kuat di daerah Bantul dan Yogyakarta tersebut. Belum ada laporan terkini terkait update gempa tersebut.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun Twitter @infoBMKG.

(Awaludin)