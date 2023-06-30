Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Yogyakarta, Getaran Terasa hingga Mojokerto

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 6,4 mengguncang daerah Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (30/6/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 19.57 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berada di 94 kilometer barat daya Bantul, DIY. Adapun, kedalaman gempa 12 kilometer di bawah permukaan laut.

"#Gempa Mag:6.4, 30-Jun-2023 19:57:41WIB, Lok:8.70LS, 110.06BT (94 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:12 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun resmi Twitter @infoBMKG.

BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Namun, masyarakat di sekitaran Yogya dan Bantul diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Gempa juga dirasakan di V Kulonprogo, IV Nganjuk, IV Kebumen , IV Ponorogo, III - IV Kediri, III Mojokerto," tuturnya.