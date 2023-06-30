Lagi, Gempa Berkekuatan M3,5 Guncang Yogyakarta

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,5 mengguncang daerah Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (30/6/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 20.19 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berada di 55 kilometer barat daya Bantul, DIY. Adapun, kedalaman gempa 37 kilometer di bawah permukaan laut.

#Gempa Mag:3.5, 30-Jun-2023 20:19:59WIB, Lok:8.36LS, 110.16BT (55 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:37 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun resmi Twitter @infoBMKG.

Belum diketahui ada tidaknya dampak dari gempa yang cukup kuat di daerah Bantul dan Yogyakarta tersebut. Belum ada laporan terkini terkait update gempa tersebut.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun Twitter @infoBMKG.

(Awaludin)