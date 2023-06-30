2 Gempa Besar Landa Yogyakarta, Berkekuatan M6,6 dan M6,4

, Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |20:27 WIB

JAKARTA - Gempa besar melanda Yogyakarta dan sekitarnya. Gempa ini berpusat di Bantul.

Mengutip akun Twitter BMKG, gempa terjadi sebanyak 2 kali.

Gempa pertama terjadi pada pukul 19.57 WIB pada detik ke 41. Kedalaman gempa ini tercatat pada 12 km.

"#Gempa Mag:6.6, 30-Jun-2023 19:57:41WIB, Lok:8.70LS, 110.06BT (94 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:12 Km #BMKG," ungkap BMKG.

Kemudian, gempa kedua terjadi selang dua detik kemudian. Gempa ini berada pada kedalaman 25 km.

"#Gempa Mag:6.4, 30-Jun-23 19:57:43 WIB, Lok:8.63 LS,110.08 BT (86 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:25 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," cuit BMKG.

