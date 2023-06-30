Gempa Yogyakarta Terasa Hingga Kediri dan Mojokerto, Guncangan Terasa Kuat

JAKARTA - Guncangan gempa yang berpusat di daerah Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga dirasakan cukup kuat hingga ke daerah Jawa Timur. Adapun, daerah di Jawa Timur yang merasakan guncangan gempa yakni, Kediri hingga Mojokerto.

Selain Kediri dan Mojokerto, sejumlah daerah lainnya juga merasakan guncangan gempa pada malam ini. Di antaranya, Kulonprogo, Nganjuk, Kebumen, hingga Ponorogo. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di daerah tersebut.

"Gempa (UPDATE) Mag:6.4, 30-Jun-23 19:57:43 WIB, Lok:8.63 LS, 110.08 BT (Pusat gempa berada di Laut 86 Km BaratDaya Bantul), Kedlmn:25 Km Dirasakan (MMI) IV Kulonprogo, IV Nganjuk, IV Kebumen , IV Ponorogo, III - IV Kediri, III Mojokerto," dikutip dari akun resmi Twitter @infoBMKG, Jumat (30/6/2023).

Sekadar informasi, gempa berkekuatan Magnitudo 6,4 mengguncang daerah Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (30/6/2023), malam. Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 19.57 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berada di 94 kilometer barat daya Bantul, DIY. Adapun, kedalaman gempa 12 kilometer di bawah permukaan laut.

BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Namun, masyarakat di sekitaran Yogya dan Bantul diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

Belum diketahui ada tidaknya dampak dari gempa yang cukup kuat di daerah Bantul dan Yogyakarta tersebut. Belum ada laporan terkini terkait update gempa tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)