Gempa Besar Landa Yogyakarta, 2 Gempa Susulan Terjadi dengan Kekuatan M3,5 dan M3,4

JAKARTA - Gempa besar melanda Yogyakarta. Setelah gempa besar berkekuatan magnitudo 6,6 dan 6,4, gempa susulan yang berkekuatan lebih kecil terjadi.

Gempa susulan ini masih berpusat di Bantul. Terjadi pada pukul 20.19 WIB dengan kedalaman 37 km.

"#Gempa Mag:3.5, 30-Jun-2023 20:19:59WIB, Lok:8.36LS, 110.16BT (55 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:37 Km #BMKG," ungkap BMKG dalam akun Twitter, Jumat (30/6/2023).

Selanjutnya, gempa susulan juga terjadi pada pukul 20.25 WIB dengan kedalaman kian jauh, yakni di kedalaman 43 km.

"#Gempa Mag:3.4, 30-Jun-2023 20:25:58WIB, Lok:8.55LS, 110.05BT (79 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:43 Km #BMKG," ungkap BMKG.