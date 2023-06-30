Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Analisa BMKG Terkait Gempa Yogyakarta, Akibat Subduksi Lempeng Indo-Australia dan Eurasia

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |20:45 WIB
Analisa BMKG Terkait Gempa Yogyakarta, Akibat Subduksi Lempeng Indo-Australia dan Eurasia
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan analisis terkait gempa M6,4 di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, gempa terjadi Jumat 30 Juni 2023 pukul 19.57.43 WIB.

“Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,0,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Sementara itu, episenter gempabumi terletak pada koordinat 8,63° LS ; 110,08° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 81 Km arah Selatan Kota Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta pada kedalaman 67 km.

Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia dan Eurasia. “Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik ( thrust fault ).”

Sementara itu, Daryono mengatakan gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kulonprogo, Nganjuk, Kebumen, Ponorogo dengan skala intensitas IV MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ), Kediri dan Mojokerto dengan skala intensitas III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ).

Halaman:
1 2
      
