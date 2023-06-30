Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Susulan Berkekuatan M4,2 Guncang Yogyakarta

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |20:45 WIB
Gempa Susulan Berkekuatan M4,2 Guncang Yogyakarta
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang daerah Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (30/6/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 20.31 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berada di 74 kilometer barat daya Bantul, DIY. Adapun, kedalaman gempa 39 kilometer di bawah permukaan laut.

"#Gempa Mag:4.2, 30-Jun-2023 20:31:48WIB, Lok:8.51LS, 110.07BT (74 km BaratDaya BANTUL-DIY), Kedlmn:39 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun resmi Twitter @infoBMKG.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun Twitter @infoBMKG.

(Awaludin)

      
