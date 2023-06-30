Gempa M6,4 Guncang Yogyakarta, Warga di Malioboro Berhamburan ke Jalan

Warga di Malioboro berhamburan akibat gempa yogyakarta (foto: dok media sosial)

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,4 mengguncang Bantul Yogyakarta, Jumat 30 Juni 2023, pukul 19.57 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 25 kilometer.

Akibatnya, masyarakat yang sedang berada di kawasan Malioboro pun berhamburan ke jalan. Hal tersebut terlihat dari unggahan salah satu penggunaan sosial media tiktok @milleniaars_.

Dalam unggahan video tersebut terlihat masyarakat panik untuk keluar dari bangunan sekitar, dan tumpah ruah di jalan. Bahkan, ada beberapa juga yang berlarian.

"Gempa 30 Juni 2023 Jam 19.57 WIN. Bantul DIY, suasana di Malioboro," bunyi keterangan video tersebut.

Melalui akun twitter @infobkmg disebutkan bahwa pusat gempa berada di 86 km barat daya Bantul DIY pada koordinat 8.63 Lintang Selatan – 110.08 Bujur Timur.

"#Gempa (UPDATE) Mag:6.4, 30-Jun-23 19:57:43 WIB, Lok:8.63 LS, 110.08 BT (Pusat gempa berada di Laut 86 Km BaratDaya Bantul), Kedlmn:25 Km Dirasakan (MMI) IV Kulonprogo, IV Nganjuk, IV Kebumen , IV Ponorogo, III - IV Kediri, III Mojokerto #BMKG," tulis akun Twitter BMKG.

(Awaludin)