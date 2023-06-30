Gempa M6,4 Yogyakarta, Sejumlah Bangunan Rusak dari Rumah hingga Bank

JAKARTA - Guncangan gempa yang berpusat di daerah Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga dirasakan cukup kuat hingga ke daerah Jawa Timur. Adapun, daerah di Jawa Timur yang merasakan guncangan gempa yakni, Kediri hingga Mojokerto. Sejumlah bangunan rusak akibat gempa tersebut.

Berdasarkan video yang diterima Okezone, nampak sejumlah rumah warga di daerah Bangen, Bantul; Taman Budaya Gunungkidul, Dinas Pendidikan Gunungkidul, Bank Daerah Gunungkidul, mengalami kerusakan.

Diketahui, selain Kediri dan Mojokerto, sejumlah daerah lainnya juga merasakan guncangan gempa pada malam ini. Di antaranya, Kulonprogo, Nganjuk, Kebumen, hingga Ponorogo. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di daerah tersebut.

"Gempa (UPDATE) Mag:6.4, 30-Jun-23 19:57:43 WIB, Lok:8.63 LS, 110.08 BT (Pusat gempa berada di Laut 86 Km BaratDaya Bantul), Kedlmn:25 Km Dirasakan (MMI) IV Kulonprogo, IV Nganjuk, IV Kebumen , IV Ponorogo, III - IV Kediri, III Mojokerto," dikutip dari akun resmi Twitter @infoBMKG, Jumat (30/6/2023).